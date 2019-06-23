Новости выходных: отключение электроэнергии, курс гривни и рост Bitcoin

О курсе гривни. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings оценивают среднегодовой курс гривны в 2020 году на уровне 30,6 грн/$1.

Об отключении электроэнергии. "Укрэнерго" предупреждает о возможности аварийного отключения электроэнергии в связи с высокой температурой воздуха.

О скандале вокруг SkyUp. Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp на перевозку пассажиров, заявляет, что не подписывала исковое заявление.

О подорожании Bitcoin. Биткоин подорожал на торгах в субботу и обновил годовой максимум, его курс превысил 11 тысяч долларов.

О проблемах "Укртрансгаза". Компания "Укртарнсгаз" обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития, а также Европейскому инвестиционному банку с просьбой пересмотреть действующие кредитные соглашения по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Об иске к Boeing. Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max.