Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,72 гривни (на 21 июня - 29,82 гривни).

Напоминаем:

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,37 гривни.

21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда