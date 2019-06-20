В Минобороны опасаются, что выделение денег для 5G никогда не согласуют
Министерство обороны Украины запросило финансирование для работы в сети 5G.
Об этом в интервью Liga.net сообщил заместитель директора департамента телекоммуникаций и использования радиочастотного ресурса Госспецсвязи Олег Майорников.
По его словам, для распределения частот 5G заинтересованным в технологии сторонам разослали соответственное распоряжение.
"Хочу сказать, что распоряжение уже было направлено на согласование в заинтересованные органы", - рассказал Майорников.
Он отметил, что Минэкономразвития уже прислало ответ - без замечаний.
"От Минобороны драфт пришел с замечаниями. Они касаются совместного использования радиочастот под 5G. В них могут работать средства связи военных", - сказал чиновник.
Минобороны, по словам Майорникова, запросило проведение научно-исследовательской работы. Такая работа обычно требует дополнительного финансирования.
"При отсутствии в бюджетном запросе на 2020 год этих денег это нереально", - подчеркнул он.
По мнению чиновника, Минфин и МЭРТ никогда не согласуют выделение средств.
"Поэтому будут искаться какие-то компромиссы. Например, по финансированию научно-исследовательских работ или проведению конверсии опять же с использованием денег операторов", - добавляет Майорников.
Напоминаем:
17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.
Мобильные операторы согласовывают единые условия, выбирают поставщика оборудования и прогнозируют запуск 4G в киевском метро в конце 2019 года.
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