Курс гривни: межбанк, наличный и "черный" рынки

19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,35 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,32 - 26,34 гривни;

Евро - 29,46 - 29,48 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22 - 26,48 гривни. Евро покупают по 29,30 гривни, продают по 29,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,31 - 26,36 гривни, евро - 29,48 - 29,60 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.

Экономическая правда