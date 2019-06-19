Курс гривни: межбанк, наличный и "черный" рынки
19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,35 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,32 - 26,34 гривни;
Евро - 29,46 - 29,48 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22 - 26,48 гривни. Евро покупают по 29,30 гривни, продают по 29,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,31 - 26,36 гривни, евро - 29,48 - 29,60 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.
Экономическая правда
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