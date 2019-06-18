Гривня на межбанке удерживает позиции
Вторник, 18 июня 2019, 17:44
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,36 - 26,39 гривни;
Евро - 29,52 - 29,55 гривни.
Напоминаем:
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.
Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.
Экономическая правда
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