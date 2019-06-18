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Гривня на межбанке удерживает позиции

Вторник, 18 июня 2019, 17:44
 

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,39 гривни;

Евро - 29,52 - 29,55 гривни.

Напоминаем:

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.

Экономическая правда

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межбанк финансы

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