Гривня на межбанке немного похудела
Среда, 19 июня 2019, 17:35
19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,38 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,35 - 26,38 гривни;
Евро - 29,52 - 29,55 гривни.
Напоминаем:
19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,35 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.
Экономическая правда
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