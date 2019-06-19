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Гривня на межбанке немного похудела

Среда, 19 июня 2019, 17:35
 

19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,38 гривни;

Евро - 29,52 - 29,55 гривни.

Напоминаем:

19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,35 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.

Экономическая правда

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