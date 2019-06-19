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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Среда, 19 июня 2019, 08:47

 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 гривни (на 18 июня - 29,76 гривни).

Напоминаем:

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.

Экономическая правда

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