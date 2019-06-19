Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Среда, 19 июня 2019, 08:47
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 июня на уровне 26,39 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 гривни (на 18 июня - 29,76 гривни).
Напоминаем:
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua