В Украине хотят перестать строить левые повороты на скоростных трассах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В новых изменениях в ГСН об автомобильных дорогах общего пользования планируем ограничить размещение левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок", – заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, около трети аварий на трассах происходит в ходе выполнения левого поворота через встречный поток.

Одна из причин таких аварий - размещение при строительстве дорог левых поворотов, не учитывая при этом параметры плотности движения.

Планируется установить, что левые повороты будут размещаться только на участках дорог с интенсивностью движения до 20 тыс автомобилей в сутки.

На скоростных дорогах категории 1-б с интенсивностью движения более 20 тыс машин нужно будет строить многоуровневые развязки.

Экономическая правда