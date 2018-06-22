В украинских городах сузят полосы движения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит новую норму в Государственные строительные нормы относительно ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Об этом написал на своей странице в Facebook замминистра Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новой ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

Обновленная ГСН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3-3,25 метров — подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью", - написал Парцхаладзе.

"Поэтому в новой ГСН по улицам и дорогам мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве", — добавил он.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается в 180 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тысяч человек и травмируются около 30 тысяч. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что смерти на украинских дорогах стоят украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов ежегодно.

Экономическая правда