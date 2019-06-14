Размещение еврооблигаций на 1 миллиард евро не отразится на курсе гривни – банкиры

Размещение Украиной семилетних еврооблигаций на 1 миллиард евро под 6,75% годовых существенно не отразится на курсе гривни и даст позитивный сигнал для инвесторов.

Такое мнение выразили банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Отражение на курсе гривни в краткосрочном и долгосрочном периоде мы вряд ли ощутим. 1 млрд евро это даже для украинской экономики не очень много. Это размещение скорее является неким сигналом для инвесторов, открытием альтернативного шлюза, хоть и не очень дешевым, зато без дополнительных условий", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, размещение еврооблигаций под 6,75% годовых можно считать успехом.

"Начальная ставка в ходе road show была 7,12%, на фоне текущего спроса снизилась до 6,75%. Безусловный успех Минфина в сложившихся политических и экономических условиях", - сказал он.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло также считает, что размещение еврооблигаций является позитивным сигналом для инвесторов.

"Ставка, безусловно, очень высокая, но позитивным является сам факт размещения, это позитивный сигнал для других инвесторов", - сказала Хейло.

По ее оценке, выбор Минфином евро в качестве валюты нового выпуска еврооблигаций даст возможность Украине диверсифицировать портфель евробондов.

"Украина сохраняет курс на вступление в Европейский Союз, поэтому возобновление после 15-летнего перерыва выпусков еврооблигаций в евро - вполне логичный шаг", - добавила Хейло.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов отметил, что поступления от последнего размещения еврооблигаций перекрывают более половины недостающих валютных ресурсов по рефинансированию госдолга во втором полугодии 2019 года, что позволит стране пройти пиковый период платежей по внешним долгам в сентябре-2019 (1,9 млрд долл, включая 1,6 млрд долл платежей по прямому госдолгу).

"Таким образом, Украина сняла опасения по поводу погашения и обслуживания валютных долгов в 2019 году и обеспечила себя ресурсом до возобновления практических переговоров с Международным валютным фондом после формирования нового правительства", - отметил эксперт.

Относительно выбора валюты размещения еврооблигаций Блинов отметил, что курс Украины на углубление торгово-экономического сотрудничества с ЕС и углубление интегрированности со структурами ЕС дает основания ожидать сохранение, а также возможное увеличение финансовой поддержки и технической помощи со стороны ЕС.

"Соответственно, перспектива таких поступлений в будущем хеджирует валютный риск обязательств по паре доллар-евро", - добавил он.

Напомним, в марте Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

Как сообщалось13 июня, Украина размещает семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.

Экономическая правда