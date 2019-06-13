Приватбанк поблагодарил американских партнеров за поддержку его стратегического курса

В Приватбанке отметили поддержку стратегического курса со стороны американских партнеров и понимание важности государственного банка для экономики Украины.

Об этом заявил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл по итогам встречи в Днепре с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Приватбанк играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание этого факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности в вопросе возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", - заявил СЕО финучреждения.

Во время встречи, состоявшейся 13 июня в главном офисе Приватбанка в Днепре, также подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка страны - это ключевая предпосылка стабильности финансовой системы.

"Обеспечение такой стабильности посредством эффективного корпоративного управления, а также возмещения убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами", - подчеркнул Крумханзл.

Напомним:

18 апреля суд удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.

В конце мая "Приватбанк" обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации.

Позже Коломойский заявил, что снова планирует стать совладельцем Приватбанка, или же вернуть часть денег, вложенных им на момент национализации банка.

5 июня Приватбанк обвинил экс-владельцев банка в отмывании 470 млрд долларов.

На фоне судебных решений вокруг Приватбанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн ​​долларов и 27 млн ​​евро.

13 июня Крумханзл заявил, что не исключает подачу новых исков к экс-акционеров финучреждения, которые могут быть представлены в суды различных иностранных юрисдикций.

В этот же день Нацбанк пожаловался Высшему совету правосудия на судей, которые вели дела о национализации Приватбанка.

Экономическая правда