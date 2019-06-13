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Строитель, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил еще 20 миллионов на "Стену"

Четверг, 13 июня 2019, 11:21

В конце мая частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила еще 20 миллионов гривень аванса со счета Государственной казначейской службы за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщает проект "Марлин".

Так, с 2015 года "Стройцентр Витязь" является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе. Директору и основателю данной фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

Транзакция с портала публичных финансов
Транзакция с портала публичных финансов

По данным журналистов "Слидство.Инфо", за все время строительства "стены" "Стройцентр Витязь" на начало этого года получил от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривень.

В апреле стало известно, что ООО "Стройцентр Витязь" получила первые 20 миллионов гривень в этом году. Таким образом сумма средств, перечисленная из бюджета на эту частную фирму в рамках проекта "стена", достигает 175 миллионов гривень.

Ранее проект "Марлин" сообщил, что пограничники засекретили контракты по "стене Яценюка".

За строительство забора на границе с Россией экс-премьер-министр Арсений Яценюк агитировал лично с 2014 года.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.

Напомним:

Государственная пограничная служба отказывается обнародовать контракты по возведению фортификационных сооружений в рамках проекта "стена Яценюка" в течение 2015-2018 годов, ссылаясь на государственную тайну.

В Госбюджете на 2019 год по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" заложено расходы общего фонда в сумме 400 млн грн.

В прошлом году на строительство "Стены" потратили 500 млн гривень.

Экономическая правда

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НАБУ Яценюк

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