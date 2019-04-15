Будівельник, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів, отримав нові мільйони на "Стіну"

Цього місяця приватна фірма ТОВ "Будцентр Вітязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу із рахунку Державної казначейської служби за продовження робіт із облаштування кордону з Російською Федерацією.

Про це із посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів повідомляє проект "Марлін".

Так, із 2015 року "Будцентр Вітязь" є одним із генеральних підрядників зі зведення фортифікацій на кордоні. Директору та засновнику даної фірми Агаверді Аділову ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів.

За даними журналістів "Слідство.Інфо" за весь час зведення "стіни" "Будцентр Вітязь" отримав від Держприкордонслужби понад 135 мільйонів гривень.

Раніше проект "Марлін" повідомив, що прикордонники засекретили контракти по "стіні Яценюка".

За будівництво паркану на кордоні з Росією екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк агітував особисто з 2014 року.

Транзакція з порталу публічних фінансів

Як повідомили в Держприкордонслужбі 9 квітня, на "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Державна прикордонна служба України відмовляється оприлюднювати контракти зі зведення фортифікаційних споруд у рамках проекту "стіна Яценюка" протягом 2015-2018 років, посилаючись на державну таємницю.

У Держбюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" закладено видатки загального фонду у сумі 400 млн грн.

Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень.

Економічна правда