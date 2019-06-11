В АМКУ рассказали, как приобретение облэнерго ДТЭК Ахметова изменило всю отрасль

Приобретение ДТЭК Рината Ахметова новых облэнерго будет влиять на способность каждого нового участника конкурировать с компанией, которая имеет по всей вертикали энергетической цепочки мощную активную позицию.

Об этом заявила одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью ЭП.

"То есть вам нужно будет конкурировать не просто с поставщиком. Любой участник будет конкурировать с группой ДТЭК", - подчеркнула она.

"В законе либерализация энергорынка предусматривает полное разделение оператора и поставщика, но и оператор, и поставщик - это компании одной группы. Это означает, что они смогут пользоваться определенными возможностями группы. Например, будут иметь больше финансовых возможностей для ценовых маневров с целью обеспечения больших доходов и менее конкурентного давления", - утверждает Загребельская.

Она отметила, что группа уже почти получила административное влияние на всю сферу.

Читайте интервью полностью: Одна из руководительниц АМКУ Агия Загребельская: Покупка ДТЭК новых облэнерго повлияет на каждого

Напомним:

В конце декабря 2018 Антимонопольный комитет не увидел злоупотреблений монопольным положением в компании ДТЭК.

"Укрэнерго" назвала манипуляции Ахметова и других угрозой для запуска рынка э/э.

Экономическая правда