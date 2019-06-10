"Укрэнерго" назвала манипуляции Ахметова и других угрозой для запуска рынка э/э

ГП "Укрэнерго" предупредило Верховную Раду и Кабинет министров о возможности манипуляций со стороны игроков рынка и риск неконтролируемого роста цены электроэнергии из-за высокой концентрации рыночной власти у участников рынка в случае запуска свободного рынка энергии с 1 июля.

Об этом говорится в письме с подписью руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука и председателя наблюдательного совета госпредприятия Шевки Аджунера, который опубликовал нардеп Сергей Лещенко.

"Укрэнерго" связывает риск роста цены электроэнергии с высокой концентрации рыночной власти.

"Более 75% всей электроэнергии приходится на двух участников рынка - ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК", - говорится в письме.

Ключевой угрозой указан вопрос и наращивание задолженности после запуска розничного сегмента нового рынка с 1 января 2019 года. Поставщик "последней надежды" ГПВД "Укринтерэнерго" уже накопил 700 млн грн задолженности за 4 месяца работы.

"Укрэнерго" также обеспокоено качеством данных коммерческого учета электроэнергии. Операторы систем распределения (облэнерго) должны осуществлять его на ежедневной основе в соответствии с п 68 ст 7 Закона "О рынке электрической энергии". Однако пока этого не происходит.

"Корректный размер небаланса поставщика может быть рассчитан только через 90 дней, в связи с технологической неготовностью операторов систем распределения. Например, до сих пор происходит корректировка ГП "Энергорынок" данных учета за январь 2019 года. Соответственно существует существенный риск того, что поставщики обанкротятся до того, как будут получены данные коммерческого учета. На сегодняшний день объем таких некорректно рассчитанных небалансов может составлять 200 млн грн. ежедневно", - сообщает "Укрэнерго".

Как пишут "Наші гроші", ранее Антимонопольный комитет Украины в своем отчете о рынке электроэнергии от 2016 по неизвестным причинам не рассматривал вопрос о коллективной монополии "Энергоатома" и ДТЭКа, хотя они совокупно превышают порог 70% в выработке электроэнергии Украины.

АМКУ в декабре 2019 года отказался признавать ДТЭК злоупотребляющим своей рыночной властью. Основанием стало то, что, по мнению АМКУ, этот рынок регулируется НКРЭКУ и Минэнерго. Таким образом АМКУ признал, что не влияет на ДТЭК.

Также большинство госуполномоченных АМКУ в апреле 2019 проголосовали за предоставление разрешения ДТЭКу на приобретение "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Теперь группа Рината Ахметова контролирует около 40% распределительных сетей страны через облэнерго, которые и осуществляют коммерческий учет электроэнергии.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операциипо купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынкаэлектроэнергии в запланированные сроки.

Как сообщалось, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила НЭК "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Совет национальной безопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

Экономическая правда