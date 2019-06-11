В случае объявления дефолта прекратится приток иностранных инвестиций — Рожкова

В случае объявления дефолта приток прямых иностранных инвестиций в экономику прекратится.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Представьте себе на минутку, что мы все в дефолте. Это значит, что наша страна в среднесрочной перспективе не может выйти на внешние заимствования. Это значит, что ни одна международная организация не протянет нам руку помощи. А у нас остается дефицитный бюджет. Что с этим делать? Это только усугубляет проблему", - сказала Рожкова.

Она также отметила, что если Украина эти 5 лет строила репутацию страны, которая идет курсом реформ, стабилизирует у себя ситуацию - трудно, возможно, где-то медленно, но мы строим рыночные отношения.

"Нам, как стране, крайне нужны инвестиции - не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке абсолютно теряет всякую репутацию. И сколько времени понадобится на то, чтобы все это восстановить , я даже не могу представить", - отметила Рожкова.

Напомним:

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт.