Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,98 гривни (на 7 июня - 30,18 гривни).

Напоминаем:

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 7 июня на уровне 26,79 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.

Экономическая правда