Scatec Solar инвестирует до 300 миллионов евро в солнечную энергетику Украины

Норвежская компания Scatec Solar инвестирует в солнечную энергетику Украины 250-300 миллионов евро до конца текущего года.

Об этом рассказал главный исполнительный директор Scatec Solar Рэймонд Карлсен в интервью порталу Энергореформа.

"Я думаю, что к концу 2019 года наш портфель проектов будет близок к 400 МВт общей установленной мощности в Украине, а общий объем инвестиций составит 250-300 млн евро", - сказал он.

По его словам, в этом году компания построит минимум пять, а может быть и шесть проектов.

"Сейчас у нас есть пять проектов на разных стадиях развития, три из которых уже строятся: это кластер проектов мощностью 47 МВт в Николаевской области, один проект мощностью 32 МВт в Черкасской области, и в начале июня стартовал последний проект мощностью 148 МВт в Николаевской области", - рассказал СЕО компании.

Кроме того, Scatec Solar работает над проектами с общей мощностью 274 МВт, которые в процессе разработки, добавил СЕО компании.

Карлсен подчеркнул, что на данный момент компания реализует свой перспективный план. Однако в планах компании - участвовать в аукционах в Украине, ожидаемых в 2020 году в соответствии с принятым законом о "зеленых" аукционах.

"Если он (закон – ред.) будет успешно реализован и повлияет на рыночные цены", - добавил он.

Напомним:

Ранее норвежская компания начала строить еще одну СЭС в Украине.

Всего в 2018 году Scatec Solar учредила и приобрела около полдюжины компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству СЭС.

Экономическая правда