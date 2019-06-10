YanAir заявляет, что устранила недостатки и просит вернуть сертификат

Авиакомпания YanAir Airlines устранила выявленные Государственной авиационной службой недостатки в ее работе.

Об этом сообщил генеральный директор YanAir Юрий Скиба агентству "Интерфакс-Украина".

Авиакомпания выполнила все обязательства перед пассажирами, чьи рейсы были отменены из-за приостановки Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта, путем перевозки их самолетами партнерских компаний на заказ и за счет YanAir.

"На момент написания этого письма все недостатки устранены. Но, на наш взгляд, решение о приостановке сертификата эксплуатанта на начало летнего сезона – слишком строгая мера в отношении содержания и количества указанных недостатков", - отметил Скиба.

Он также подчеркнул, что указанное решение Госавиаслужбы не связано с техническим состоянием самолетов авиакомпании.

Напоминаем:

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAirначиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.

В Госавиаслужбе отметили, что сертификат может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которые будут свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

В апреле 2019 года состоялось совещание под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущении массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.

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