Действие сертификата YanAir приостановлено - Госавиаслужба

Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта приостановлено.

Об этом сообщает Госавиаслужба.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAirначиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.

В Госавиаслужбе отметили, что сертификат может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которые будут свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Напомним, что в апреле 2019 года состоялось совещание под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущении массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.

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Экономическая правда.