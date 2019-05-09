Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет – ГФС

Работники Закарпатской таможни ГФС предотвратили вывоз за пределы Украины табачных изделий более 11 тысяч пачек.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ДФС в Facebook.

Правонарушение было зафиксировано на таможенном посту "Неветленфола". Табачные изделия незаконно перемещал через границу грузовым автомобилем гражданин Украины.

При этом, согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, с Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Однако во время проверки таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.

Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

Как отметили в ГФС, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.

Напомним:

Как отмечалось ранее, Украине следует бороться с причинами нелегальной торговли табачными изделиями, а не с ее последствиями.

Подробнее читайте в колонке ЭП: "Сигареты-нелегалы: почему Украина до сих пор лидер контрабанды в ЕС".

Экспорт табачной продукции за 2018 год принес Украине 340 млн долларов, что на 15,9% больше, чем в 2017 году.

Значительный рост доходов является результатом повышения специфического акциза на табачные изделия на 29,7% с 1 января 2018 года.

Экономическая правда