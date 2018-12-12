Сигареты-нелегалы: почему Украина до сих пор лидер контрабанды в ЕС

2,5 млрд грн втрат бюджету країни та 250 млн євро тіньових коштів. Це узагальнений щорічний об’єм ринку нелегальної торгівлі сигаретами в Україні.

Щоденно з України нелегально вивозять 1-2 фури, вщент забиті сигаретами. Прибуток з однієї такої фури – півмільйона євро.

Це непоганий прибуток для нелегального бізнесу, завдяки якому, за даними KPMG, Україна посідає 1 місце серед країн-постачальників нелегальних сигарет до Європейського Союзу. І це в той час, коли Україна активно бореться з тіньовою економікою.

Для нас – тютюнової галузі – нелегальна торгівля є одною з найбільших проблем. В Україні – особливо.

Окрім репутаційних втрат через першість у антирейтингу KPMG та недоотримання прибутку на ринках ЄС, ми втрачаємо і в Україні.

Через постійне зростання акцизних ставок і, як наслідок, зростання вартості сигарет та за умов невисокої купівельної спроможності, українці все частіше купують дешеві контрафактні (підробку) або контрабандні (незаконні) сигарети.

Цього року середній показник внутрішнього ринку нелегальної торгівлі сигаретами зріс до 3,7%. Здається, що це невеликий показник, але він на третину більше минулорічного.

В грошовому еквіваленті це 2,5 млрд грн недоотриманих податків. Тенденція зростання зберігається і наступного року, за нашими прогнозами, ця цифра легко сягне 3 млрд грн. Якщо, звісно, нічого не робити.

Ми не чекаємо, поки проблема вирішиться сама собою. Ми активно співпрацюємо з правоохоронцями, допомагаємо проводити експертизу контрабанди та визначати шлях її переміщення. Але це лише крапля у морі у боротьбі з величезним незаконним ринком, що приносить мільйони євро тіньових коштів.

Контрабанда – це комплексна проблема, яка потребує комплексного рішення, якого у держави, на жаль, немає. Власне тому поки що Україна бореться не з причинами, а лише з наслідками проблеми. Це зумовлено тим, що:

– не існує єдиної державної статистики щодо вилученої тютюнової продукції та не відстежується її подальша доля;

– псевдознищення затриманих сигарет перетворилося на окремий бізнес;

– на ринку продовжують працювати недобросовісні гравці, що виробляють контрафакт;

– нелегальний відтік легального продукту системно не зменшується;

– відсутня адекватна реакція контролюючих органів на ці проблеми

Що може допомогти у цій ситуації?

По-перше, потрібно об’єднати зусилля. Ще півтора роки тому урядом була схвалена Стратегія в сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Цей документ, підготовлений робочою групою при ДФС за участю представників усіх правоохоронних органів, якраз і повинен забезпечити застосування якісно нових підходів до вирішення проблеми.

На жаль, сам по собі документ є декларативним і вимагає прийняття Плану заходів щодо його реалізації. План розроблений, але досі – вже півтора року – не затверджений і не прийнятий.

По-друге, впровадження загальної системи відстеження виробленої в Україні продукції – кожної пачки сигарет (Track & Trace).Тут не потрібно винаходити велосипед, достатньо просто звернутися до європейського досвіду.

Тим більше, що цей крок передбачений зобов'язаннями України щодо Угоди про асоціацію з ЄС.

По-третє, необхідно криміналізувати контрабанду. Зараз за затримання навіть великої партії сигарет передбачена лише адміністративна відповідальність. А це не дуже лякає людей, що заробляють по півмільйона євро на кожній фурі.

Усі ці проблеми та можливі шляхи вирішення я мав нагоду озвучити на круглому столі "Якісне регулювання: боротьба з нелегальною торгівлею", який організувала Спілка Українських Підприємців (СУП).

Мене дуже обнадіяв той факт, що серед спікерів заходу був не лише бізнес, який дуже переймається самим явищем нелегальної торгівлі в Україні, а й представники державних органів, що так чи інакше можуть вплинути на ситуацію.

Ми – JTI – докладаємо багато зусиль у боротьбу з нелегальною торгівлею, робимо це давно та маємо експертизу, що точно допоможе ефективній боротьбі з нелегальною торгівлею.

Бізнес готовий надати усі свої знання та вміння. Залишилося лише побудувати ефективну взаємодію бізнесу та держави і використовувати найкращі світові практики.

Нелегальна торгівля – це наша спільна проблема: і бізнесу, і держави, і суспільства. Потрібно лише об’єднати зусилля заради досягнення спільної мети.