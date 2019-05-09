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Ryanair увеличил частоту рейсов Киев-Варшава

Четверг, 9 мая 2019, 14:00
 

Ирландская авиакомпания Ryanair с 1 ноября 2019 добавила вторую дневную частоту на пятничном рейсе Киев-Варшава.

Соответствующая информация указана в системе бронирования билетов авиакомпании.

Таким образом с 1 ноября полеты по направлению Киев-Варшава будут выполняться по пятницам дважды в сутки в 11:30 и 23:05.

Из Польши в Киев самолеты будут улетать в 8:15 и 19:50.

Напомним:

Ryanair осенью также будет летать из Одессы и Харькова в еще один польский город.

С октября Ryanair запустит рейсы Киев-Мадрид.

Напомним также, что в начале апреля Ryanair попал в десятку топ-загрязнителей воздуха в ЕС.

Экономическая правда

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