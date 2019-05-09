Ryanair увеличил частоту рейсов Киев-Варшава
Четверг, 9 мая 2019, 14:00
Ирландская авиакомпания Ryanair с 1 ноября 2019 добавила вторую дневную частоту на пятничном рейсе Киев-Варшава.
Соответствующая информация указана в системе бронирования билетов авиакомпании.
Таким образом с 1 ноября полеты по направлению Киев-Варшава будут выполняться по пятницам дважды в сутки – в 11:30 и 23:05.
Из Польши в Киев самолеты будут улетать в 8:15 и 19:50.
Напомним:
Ryanair осенью также будет летать из Одессы и Харькова в еще один польский город.
С октября Ryanair запустит рейсы Киев-Мадрид.
Напомним также, что в начале апреля Ryanair попал в десятку топ-загрязнителей воздуха в ЕС.
Экономическая правда
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