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Ryanair запустит рейсы Киев-Мадрид почти на месяц раньше

Четверг, 28 марта 2019, 17:02
 

Ирландский лоу-кост Ryanair почти на месяц сдвинул запуск анонсированных ранее рейсов Киев-Мадрид — с 27 октября на 3 октября.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоукоста, сообщает avianews.com.

На первом этапе полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы с заявленной изначально частотой четыре раза в неделю начнут выполняться с 27 октября. Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщалось ранее, время в пути составит 4 часа 15 минут.

Отмечается, что Киев-Мадрид станет одним из двух новых направлений ирландского лоукоста из украинской столицы.

Напомним, также с октября Ryanair откроет новый рейс из Киева в Валенсию.

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