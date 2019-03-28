Ryanair запустит рейсы Киев-Мадрид почти на месяц раньше
Ирландский лоу-кост Ryanair почти на месяц сдвинул запуск анонсированных ранее рейсов Киев-Мадрид — с 27 октября на 3 октября.
Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоукоста, сообщает avianews.com.
На первом этапе полеты будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Рейсы с заявленной изначально частотой четыре раза в неделю начнут выполняться с 27 октября. Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Как сообщалось ранее, время в пути составит 4 часа 15 минут.
Отмечается, что Киев-Мадрид станет одним из двух новых направлений ирландского лоукоста из украинской столицы.
Напомним, также с октября Ryanair откроет новый рейс из Киева в Валенсию.
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