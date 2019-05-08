Инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 8,8% – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики 8 мая.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, вернувшись на уровень февраля.

Базовая инфляцияв апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении – до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% – по итогам февраля и 8,3% – по итогам января.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Напомним, недавно на видео показали динамику изменения уровня инфляции в странах, где он был самым высоким за 38 лет.

В Украине в мае 1993 года было зафиксировано пиковое значение инфляции - свыше 4700%. За этот период страна попала на вершину списка.

Украина снова появляется в рейтинге в 1995 году, когда инфляция подскочила до 450%, еще раз в 2007-2010 (самое высокое значение — 25%) и в 2014-2016 (48,7%).

Экономическая правда