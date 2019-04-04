Украина в рейтинге стран по уровню инфляции за 38 лет

Опубликовано видео, на котором показана динамика изменения уровня инфляции в странах, где он был самым высоким за 38 лет.

Ролик опубликован на YouTube-канале LivelyData.

В видео использованы данные Международного валютного фонда об уровне инфляции в разных странах, начиная с 1980 года.

В Украине в мае 1993 года было зафиксировано пиковое значение инфляции - свыше 4700%. За этот период страна попала на вершину списка.

Украина снова появляется в рейтинге в 1995 году, когда инфляция подскочила до 450%, еще раз в 2007-2010 (самое высокое значение — 25%) и в 2014-2016 (48,7%).

В финале на вершине списка оказалась Венесуэла. В 2015 году инфляция превысила 111%, в 2016 году — 254%, в 2017 году — 1000%, в 2018 году — 1,37 млн процентов.

Напомним, ранее в похожем видео показали динамику стоимости брендов 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет. В 2013 году Apple занял первое место и остается там до сих пор.