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Китайский опыт для украинских шахт. Как сделать их прибыльными?

Китайский опыт для украинских шахт. Как сделать их прибыльными?

Как сделать украинские шахты прибыльными и чем может помочь опыт Китая?
Пятница, 12 апреля 2019, 15:12
Гуань Цинбай
директор по маркетингу Sany Heavy Equipment (Китай) в странах Восточной Европы

Убыточность и постоянная зависимость от дотаций, а также низкий уровень технического оснащения – ключевые проблемы государственных шахт в Украине.

Однако это исправимая ситуация. Начатая правительством программа модернизации горно-шахтного оборудования позволит увеличить добычу и вывести госшахты в прибыль уже в ближайшие несколько лет.

Китайский опыт

Китай является мировым лидером по добыче угля. Половина этого ресурса, добываемого в мире, приходится на шахты КНР – это порядка 3,5 млрд тонн в год.

Для сравнения, в 2018 году в Украине добыли чуть больше 33 млн тонн.

При этом в Китае нет убыточных шахт, в том числе и государственных. И не только потому, что за невыполнение плана по добыче по причине халатности или непрофессионального управления предусмотрена дисциплинарная или даже уголовная ответственность. Шахту либо делают прибыльной, либо закрывают.

Первый и главный секрет эффективности, возведенной в культ – постоянное обновление оборудования.

Этот подход позволяет решить главную задачу: добывать как можно больше угля за меньшее время и с меньшими трудозатратами, постоянно уменьшая его себестоимость для экономики.

Благодаря большим объемам добычи в самых разных по сложности геологических условиях, Китай сконцентрировал опыт и передовые технологии производства горно-шахтного оборудования – проходческих и очистных комбайнов, конвейеров, секций крепи и прочего.

Например, после закрытия последних шахт в Германии, технологии немецких машиностроительных заводов для потребностей угольной отрасли были выкуплены именно китайскими корпорациями.

Кроме того, большой внутренний и растущий мировой рынок требует больших объемов производства.

К примеру, если отдельные заводы в Европе производят до 15 единиц техники в год, украинские – до 10, то Sany ежемесячно производит не менее 85-90 единиц только одной проходческой техники.

Украинские вызовы

В Украине на абсолютном большинстве государственных шахт обновление оборудования не происходило в течение последних 15-20 лет.

На ряде предприятий добыча едва достигает 50-100 тонн в сутки, в то время как современные технологии позволяют добывать до 3-3,5 тыс. тонн в сутки в зависимости от особенностей конкретной лавы.

Вагонетки и добыча угля молотками, которым уже давно место в музее, к сожалению, пока еще являются реалиями ХХІ века.

Компания Sany Heavy Equipment, которая является частью машиностроительной корпорации Sany Group, поставляет строительное и горно-шахтное оборудование по всему миру. Но нигде мы не встречали столь удручающего состояния угольных шахт.

Именно поэтому наши оценки потенциала роста, который возможен после проведения программы модернизации – намного более оптимистичны, чем средние по региону.

Так, по оценкам аналитиков нашего совместного с украинским инвестором предприятия – ООО "Сани Украина", за счет реализации проектов модернизации – в течение двух лет есть все возможности увеличить добычу на государственных шахтах в 3-5 раз – с нынешних около 4 млн тонн до 12 – 20 млн тонн в год.

Впрочем, такие показатели возможны лишь в случае комплексного обновления всех элементов шахты – не только добычной и проходческой техники, но и транспортной цепочки.

По самому пессимистическому сценарию, финансирование таких программ необходимо увеличивать в 2-2,5 раза.

Однако эффект будет взрывным: после увеличения добычи шахты, во-первых, выйдут на самоокупаемость и не будут больше нуждаться в государственных дотациях, во-вторых, смогут обеспечить необходимые объемы угля для внутреннего потребления, тем самым снизив зависимость страны от импорта.

Кроме того, можно ожидать и положительного социального эффекта: как только у госшахт появятся реальные перспективы развития, начнут разрабатываться новые лавы, будут понятны объемы будущей добычи и ее прироста – это существенно снизит отток квалифицированных кадров их угледобывающих регионов.

Трудности переходного периода

В отличие от соседних стран региона, где Sany Heavy Equipment также продает свою продукцию – Турции, Беларуси, Польши – в Украине ключевым препятствием для запуска масштабных программ обновления на госшахтах являются трудности с доступом к финансированию.

Если угольные шахты соседних стран могут рассчитывать, к примеру, на льготное кредитование или поддержку экспортно-кредитных учреждений Китая, то в Украине такие механизмы пока только разрабатываются.

Кроме того, есть также определенные особенности собственно процесса организации добычи, которые снижают общую эффективность в отрасли.

К примеру, в Польше шахты некоторое время назад перешли на аутсорсинг услуги добычи, предоставив десяткам разных подрядчиков самим выбирать, какое – наиболее эффективное – оборудование закупать, и конкурировать ценой за право осуществлять добычу на том или ином предприятии.

Соответственно, как раз эти сервисные компании больше других заинтересованы в самом новом и современном оборудовании и постоянно обновляют его парк.

В Украине, исходя из нестабильной политической и экономической ситуации, пока такая модель вряд ли возможна.

Компенсировать отсутствие таких стимулов может локализация производства горно-шахтной техники в Украине, что позволит удешевить логистическую цепочку и создать новые рабочие места уже в украинском машиностроении.

В частности, Sany Heavy Equipment намерена организовать крупно-узловую сборку, а затем и производство части комплектующих для горно-шахтного оборудования Sany в Украине на базе ООО "Сани Украина".

Процесс поиска соответствующей площадки и модели реализации проекта – строительство нового завода либо переоборудование существующего – уже запущен.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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