Китайский опыт для украинских шахт. Как сделать их прибыльными?

Убыточность и постоянная зависимость от дотаций, а также низкий уровень технического оснащения – ключевые проблемы государственных шахт в Украине.

Однако это исправимая ситуация. Начатая правительством программа модернизации горно-шахтного оборудования позволит увеличить добычу и вывести госшахты в прибыль уже в ближайшие несколько лет.

Китайский опыт

Китай является мировым лидером по добыче угля. Половина этого ресурса, добываемого в мире, приходится на шахты КНР – это порядка 3,5 млрд тонн в год.

Для сравнения, в 2018 году в Украине добыли чуть больше 33 млн тонн.

При этом в Китае нет убыточных шахт, в том числе и государственных. И не только потому, что за невыполнение плана по добыче по причине халатности или непрофессионального управления предусмотрена дисциплинарная или даже уголовная ответственность. Шахту либо делают прибыльной, либо закрывают.

Первый и главный секрет эффективности, возведенной в культ – постоянное обновление оборудования.

Этот подход позволяет решить главную задачу: добывать как можно больше угля за меньшее время и с меньшими трудозатратами, постоянно уменьшая его себестоимость для экономики.

Благодаря большим объемам добычи в самых разных по сложности геологических условиях, Китай сконцентрировал опыт и передовые технологии производства горно-шахтного оборудования – проходческих и очистных комбайнов, конвейеров, секций крепи и прочего.

Например, после закрытия последних шахт в Германии, технологии немецких машиностроительных заводов для потребностей угольной отрасли были выкуплены именно китайскими корпорациями.

Кроме того, большой внутренний и растущий мировой рынок требует больших объемов производства.

К примеру, если отдельные заводы в Европе производят до 15 единиц техники в год, украинские – до 10, то Sany ежемесячно производит не менее 85-90 единиц только одной проходческой техники.

Украинские вызовы

В Украине на абсолютном большинстве государственных шахт обновление оборудования не происходило в течение последних 15-20 лет.

На ряде предприятий добыча едва достигает 50-100 тонн в сутки, в то время как современные технологии позволяют добывать до 3-3,5 тыс. тонн в сутки в зависимости от особенностей конкретной лавы.

Вагонетки и добыча угля молотками, которым уже давно место в музее, к сожалению, пока еще являются реалиями ХХІ века.

Компания Sany Heavy Equipment, которая является частью машиностроительной корпорации Sany Group, поставляет строительное и горно-шахтное оборудование по всему миру. Но нигде мы не встречали столь удручающего состояния угольных шахт.

Именно поэтому наши оценки потенциала роста, который возможен после проведения программы модернизации – намного более оптимистичны, чем средние по региону.

Так, по оценкам аналитиков нашего совместного с украинским инвестором предприятия – ООО "Сани Украина", за счет реализации проектов модернизации – в течение двух лет есть все возможности увеличить добычу на государственных шахтах в 3-5 раз – с нынешних около 4 млн тонн до 12 – 20 млн тонн в год.

Впрочем, такие показатели возможны лишь в случае комплексного обновления всех элементов шахты – не только добычной и проходческой техники, но и транспортной цепочки.

По самому пессимистическому сценарию, финансирование таких программ необходимо увеличивать в 2-2,5 раза.

Однако эффект будет взрывным: после увеличения добычи шахты, во-первых, выйдут на самоокупаемость и не будут больше нуждаться в государственных дотациях, во-вторых, смогут обеспечить необходимые объемы угля для внутреннего потребления, тем самым снизив зависимость страны от импорта.

Кроме того, можно ожидать и положительного социального эффекта: как только у госшахт появятся реальные перспективы развития, начнут разрабатываться новые лавы, будут понятны объемы будущей добычи и ее прироста – это существенно снизит отток квалифицированных кадров их угледобывающих регионов.

Трудности переходного периода

В отличие от соседних стран региона, где Sany Heavy Equipment также продает свою продукцию – Турции, Беларуси, Польши – в Украине ключевым препятствием для запуска масштабных программ обновления на госшахтах являются трудности с доступом к финансированию.

Если угольные шахты соседних стран могут рассчитывать, к примеру, на льготное кредитование или поддержку экспортно-кредитных учреждений Китая, то в Украине такие механизмы пока только разрабатываются.

Кроме того, есть также определенные особенности собственно процесса организации добычи, которые снижают общую эффективность в отрасли.

К примеру, в Польше шахты некоторое время назад перешли на аутсорсинг услуги добычи, предоставив десяткам разных подрядчиков самим выбирать, какое – наиболее эффективное – оборудование закупать, и конкурировать ценой за право осуществлять добычу на том или ином предприятии.

Соответственно, как раз эти сервисные компании больше других заинтересованы в самом новом и современном оборудовании и постоянно обновляют его парк.

В Украине, исходя из нестабильной политической и экономической ситуации, пока такая модель вряд ли возможна.

Компенсировать отсутствие таких стимулов может локализация производства горно-шахтной техники в Украине, что позволит удешевить логистическую цепочку и создать новые рабочие места уже в украинском машиностроении.

В частности, Sany Heavy Equipment намерена организовать крупно-узловую сборку, а затем и производство части комплектующих для горно-шахтного оборудования Sany в Украине на базе ООО "Сани Украина".

Процесс поиска соответствующей площадки и модели реализации проекта – строительство нового завода либо переоборудование существующего – уже запущен.