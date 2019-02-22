Сразу три авиакомпании хотят выполнять рейсы Киев—Париж

Три украинские авиакомпании подали заявки в Госавиаслужбу для получения прав на полеты по маршруту Киев—Париж.

Об этом сообщает avianews.com.

Летающая на этой линии МАУ запросила увеличение частоты рейсов с 14 до 18 в неделю, в то время как Yanair и SkyUp подали заявки на выполнение двух и трех еженедельных рейсов соответственно.

До недавнего времени полеты по маршруту Киев-Париж могли выполнять только по одной авиакомпании от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю.

Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции — Air France.

В 2018 году французская сторона предложила Госавиаслужбе частично либерализировать авиасообщение между странами, увеличив квоту на четыре рейса в неделю и допустив на маршрут еще одного авиаперевозчика на временной основе до вступления в силу Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Украинское ведомство согласилось на подобное увеличение квоты, в результате чего уже с 18 апреля полеты между киевским аэропортом "Борисполь" и парижским аэропортом Орли с частотой четыре раза в неделю начнет французская авиакомпания Aigle Azur.

Дополнительные частоты среди украинских авиакомпаний на данный момент не распределены.

Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий проведет заседание 28 февраля. Тогда, как ожидается, и станет известен обладатель расширенной квоты на рейсы Киев-Париж с украинской стороны.