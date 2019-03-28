Итальянскому лоукостеру разрешили летать из Рима в Одессу

Авиационные власти Италии предоставили право авиакомпании Ernest Airlines начать полеты по маршруту Одесса–Рим с частотой два раза в неделю.

Об этом сообщает avianews.com.

Заявки на полеты с одинаковой частотой — два раза в неделю — подали два авиаперевозчика — Ernest Airlines на Одесса-Рим и Ryanair на Киев-Бергамо.

В ходе состоявшегося конкурса право на выполнение рейсов ENAC предоставили Ernest Airlines, поскольку авиаперевозчик в ходе тендера получил 60 баллов, в то время как его конкурент из Ирландии — 57 баллов.

В решении указано, что полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля.

Напоминаем:

В ноябре 2018 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан заявил, что компания подала заявки на полеты из трех городов Италии в Украину и рассчитывала открыть рейсы уже в 2019 году, однако столкнулась с трудностями из-за позиции властей Италии.

В настоящее время маршрутная сеть Ryanair из Украины не включает ни одного итальянского направления.

26 марта лоукостер анонсировал запуск в 2019 году рейсов из Харькова в Краков и Вильнюс, а также из Одессы в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин.