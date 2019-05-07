Официальный курс: гривня ослабла

Национальный банк послабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 мая на уровне 26,49 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,67 гривни (на 7 мая – 29,53 гривни).

Напоминаем:

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 – 26,56 гривни за доллар.

6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,44 гривни за доллар.

Экономическая правда