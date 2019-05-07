Официальный курс: гривня ослабла
Вторник, 7 мая 2019, 09:00
Национальный банк послабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 мая на уровне 26,49 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,67 гривни (на 7 мая – 29,53 гривни).
Напоминаем:
6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 – 26,56 гривни за доллар.
6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,44 гривни за доллар.
Экономическая правда
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