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Гривня на межбанке прыгнула вверх

Понедельник, 6 мая 2019, 17:40
 

6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,40 - 26,44 гривни;

Евро - 29,54 - 29,58 гривни;

Российский рубль - 0,4050 - 0,4058 гривни.

Напоминаем:

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,56 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.

Экономическая правда

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межбанк финансы

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