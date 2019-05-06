Гривня на межбанке прыгнула вверх

6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,40 - 26,44 гривни;

Евро - 29,54 - 29,58 гривни;

Российский рубль - 0,4050 - 0,4058 гривни.

Напоминаем:

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,56 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.

Экономическая правда