Гривня на межбанке прыгнула вверх
Понедельник, 6 мая 2019, 17:40
6 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,40 - 26,44 гривни;
Евро - 29,54 - 29,58 гривни;
Российский рубль - 0,4050 - 0,4058 гривни.
Напоминаем:
6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,56 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.
Экономическая правда
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