Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,48 - 26,50 гривни;

Евро - 29,62 - 29,64 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,44 - 26,71 гривни. Евро покупают по 29,46 гривни, продают по 29,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,58 - 26,64 гривни, евро - 29,69 - 29,80 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.

3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,51 гривни за доллар.

Экономическая правда