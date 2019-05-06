Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок
6 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,56 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,48 - 26,50 гривни;
Евро - 29,62 - 29,64 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,44 - 26,71 гривни. Евро покупают по 29,46 гривни, продают по 29,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,58 - 26,64 гривни, евро - 29,69 - 29,80 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.
3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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