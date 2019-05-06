Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни (на 3 мая - 29,77 гривни).

Напоминаем:

3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,51 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 мая на уровне 26,55 гривни.

Экономическая правда