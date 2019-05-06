Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 6 мая 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 мая на уровне 26,48 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни (на 3 мая - 29,77 гривни).
Напоминаем:
3 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,51 гривни за доллар.
НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 мая на уровне 26,55 гривни.
Экономическая правда
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