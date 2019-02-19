НБУ получил недвижимость компании Коломойского в Днепре
Национальный банк 13 февраля получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств "Приватбанка".
Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к компании "Арлан" об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г. Днепр стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования.
Нацбанк хочет, чтобы экс-владельцы Приватбанка погашали просроченное рефинансирование госбанка, полученное еще до национализации, а не налогоплательщики.
Отмечается, что с начала лета 2018 года НБУ подал полторы сотни исков.
Здание в Днепре по ул. Святослава Хороброго, 27 заложили сразу две компании: "Арлан" и "Акватера". Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании.
Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.
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Напоминаем:
В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании "Акватера" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к "Приватбанку" и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривень.
Заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
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