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НБУ получил недвижимость компании Коломойского в Днепре

Вторник, 19 февраля 2019, 09:35
 

Национальный банк 13 февраля получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств "Приватбанка".

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к компании "Арлан" об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г. Днепр стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования.

Нацбанк хочет, чтобы экс-владельцы Приватбанка погашали просроченное рефинансирование госбанка, полученное еще до национализации, а не налогоплательщики.

Отмечается, что с начала лета 2018 года НБУ подал полторы сотни исков.

Здание в Днепре по ул. Святослава Хороброго, 27 заложили сразу две компании: "Арлан" и "Акватера". Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании.

Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.

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Напоминаем:

В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании "Акватера" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к "Приватбанку" и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривень.

Заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

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Приватбанк НБУ

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