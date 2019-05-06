Судебные баталии вокруг Приватбанка угрожают финансовой стабильности — НБУ

Комитет по монетарной политике Нацбанка Украины заявил о появлении новых существенных рисков – судебных решений о неправомерности национализации ПриватБанка и новых исков его экс-владельцев, которые создают угрозы финансовой стабильности, в том числе могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов КМП об уровне итоговой ставки от 24 апреля, обнародованных на сайте центробанка.

"Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, являющейся фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковского надзора", – считают в комитете.

По мнению членов КМП, указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу.

В то же время большинство членов КМП (8 из 9 человек) отметили, что реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики.

"В то же время при увеличении вероятности их реализации Национальный банк должен будет соответственно реагировать, в частности монетарными инструментами", – отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что один член КМП высказывался против снижения ставки до 17,5% годовых в пользу сохранения ее на уровне 18,0% годовых. По его мнению, при наличии рисков для финансовой стабильности начинать смягчение монетарной политики преждевременно.

Напомним:

25 апреля НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку.

25 октября, 13 декабря 2018 года и 31 января, 14 марта 2019 года Национальный банк не изменял размер учетной ставки и оставлял ее на уровне 18%.

Последний раз Национальный банк изменял размер учетной ставки 6 сентября — поднял на 0,5 процентных пункта до 18%.

Последний раз НБУ понижал размер учетной ставки 25 мая 2017 года - с 13% до 12,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

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