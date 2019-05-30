"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулироване в сфере связи и информатизации, с 29 мая по 11 июня проведет проверку оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с тем, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера.

Об этом сказала заведующая сектора по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень агентству "Интерфакс-Украина".

"На заседании было принято решение провести проверки оператора "Киевстар" в связи с жалобами граждан", - сказала Пивень.

Предметом проверки, по ее словам, является соблюдение мобильным оператором законодательства, а также стандартов при предоставлении телекоммуникационных услуг.

Пивень добавила, что в целом регулятор получил 11 жалоб на оператора "Киевстар".

"На следующей неделе, во вторник (4 июня - ред), утвердим и график проверок по остальным операторам", - сообщила Пивень, уточнив, что решение о проверках операторов на сайте не публикуется.

Напоминаем:

Начиная с 1 мая в Украине заработала услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (Mobile number portability, MNP).

Теперь украинцы могут бесплатно поменять мобильного оператора, сохранив при этом старый абонентский номер.

Чтобы изменить оператора и сохранить свой номер, нужно убедиться, что он зарегистрирован на вас, подать заявку на портацию новому оператору и получить новую SIM-карту, на которую будет перенесен номер.

Если номер телефона не зарегистрирован на абонента, нужно будет пройти процедуру регистрации, подав для этого один и документов, удостоверяющих личность.

Детальнее читайте в статье ЭП: "Уйти к другому мобильному оператору и сохранить номер: один шаг к свободе".