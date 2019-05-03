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Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард

Пятница, 3 мая 2019, 10:09
 

С момента старта малой приватизации осенью 2018 года до бюджетов страны всех уровней поступил 1 миллиард гривень.

Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, за 9 месяцев в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности.

В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов – 103 миллиона, корпоративных прав – 101 млн.

Также, отметил министр, было продано транспортного оборудования на 29,5 млн, промышленной техники на 10 млн и многое другое.

Саенко рассказал также о рекордах малой приватизации.

Так, самый дорогой успешно проданный лот стоил 57 млн грн – это пакет акций "Тернопольского радиозавода" Орион ".

Самый дорогой выставленный лот – 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м.

Наибольший рост цены – на 80000% – за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

В то же время министр отметил, что большая приватизация "все еще заблокирована судом".

"Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономразвития и торговли, Фондом государственного имущества совместно с нашими международными партнерами точно не всех устраивает", – подчеркнул он.

И назвал "беспрецедентным" случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в госсектор.

Напомним:

За первый квартал 2019 года от приватизации поступило 184 млн гривень – в 5,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По состоянию на начало апреля текущего года было продано госимущества почти на 450 млн грн.

Ранее в Фонде госимущества назвали должников по передаче предприятий на приватизацию, среди которых – Кабинет министров, 5 министерств и несколько госпредприятий.

Экономическая правда

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