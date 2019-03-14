Названы должники по передаче предприятий на приватизацию

В Фонде государственного имущества назвали перечень должников по передаче предприятий на приватизацию, среди которых — Кабинет министров, пять министерств и несколько госпредприятий.

Об этом сообщил в Facebook в. о. председателя фонда Виталий Трубаров.

Так, в перечень должников вошли:

Кабинет министров — 1 предприятие.

Минэкономразвития — 4 предприятия.

Мининфраструктуры — 4 предприятия.

Минагрополитики — 14 предприятий.

Минрегион — 5 предприятий.

МОЗ — 1 предприятие.

Госкомпредпринимательства — 1 предприятие.

Укрбуд — 1 предприятие.

Укравтодор — 1 предприятие.

Трубаров добавил, что новые объекты были бы для фонда "большой радостью, но у нас их нет".

"Все зависит от органов управления такими объектами и их готовности с ними расставаться", — подчеркнул он.

Напомним, что в начале текущего года Фонд госимущества и Международный валютный фонд обсудили возможность решения проблем, которые блокируют процесс большой приватизации.

В прошлом году план по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили покрыть за счет займа.