Названы должники по передаче предприятий на приватизацию
В Фонде государственного имущества назвали перечень должников по передаче предприятий на приватизацию, среди которых — Кабинет министров, пять министерств и несколько госпредприятий.
Об этом сообщил в Facebook в. о. председателя фонда Виталий Трубаров.
Так, в перечень должников вошли:
Кабинет министров — 1 предприятие.
Минэкономразвития — 4 предприятия.
Мининфраструктуры — 4 предприятия.
Минагрополитики — 14 предприятий.
Минрегион — 5 предприятий.
МОЗ — 1 предприятие.
Госкомпредпринимательства — 1 предприятие.
Укрбуд — 1 предприятие.
Укравтодор — 1 предприятие.
Трубаров добавил, что новые объекты были бы для фонда "большой радостью, но у нас их нет".
"Все зависит от органов управления такими объектами и их готовности с ними расставаться", — подчеркнул он.
Напомним, что в начале текущего года Фонд госимущества и Международный валютный фонд обсудили возможность решения проблем, которые блокируют процесс большой приватизации.
В прошлом году план по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили покрыть за счет займа.
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