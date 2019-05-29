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Официальный курс: гривня начала снижаться

Среда, 29 мая 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,55 гривни (на 28 мая - 29,47 гривни).

Напоминаем:

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 - 26,34 гривни за доллар.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 - 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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