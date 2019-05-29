Официальный курс: гривня начала снижаться
Среда, 29 мая 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,55 гривни (на 28 мая - 29,47 гривни).
Напоминаем:
28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 - 26,34 гривни за доллар.
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 - 26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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