Гривня на межбанке сильно снизилась
Вторник, 28 мая 2019, 17:50
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 - 26,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,49 - 26,52 гривни;
Евро - 29,65 - 29,68 гривни.
Напоминаем:
28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 - 26,34 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.
Экономическая правда
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