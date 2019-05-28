Гривня на межбанке сильно снизилась

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,49 - 26,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,49 - 26,52 гривни;

Евро - 29,65 - 29,68 гривни.

Напоминаем:

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,32 - 26,34 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.

Экономическая правда