Бывшая жена Безоса отдаст половину многомиллиардного состояния на благотворительность

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффетта и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

В списке миллиардеров Bloomberg она занимает 22 место.

Общее число участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет.

Оставшиеся у Безоса 12% акций Amazon оцениваются в 107 млрд грн.

Тем временем Маккензи с 4% акций компании станет третьей в списке среди женщин, уступив только Франсуазе Беттанкур, наследнице империи L'Oreal, и дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон.

С начала года до апреля капитализация Amazon подскочила на 21%, до 894 млрд долл. По этому показателю Amazon уступает только Apple (921 млрд долл) и Microsoft (920 млрд долл).

Как сообщалось ранее, Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросло на 19 млрд долларов и составляет 131 млрд долларов.