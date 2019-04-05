Джефф Безос разводится: его жена получит 4% акций Amazon

Самый богатый человек мира, основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос, сохранит контроль над основанным им интернет-ритейлером после развода с женой Маккензи.

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает Интерфакс-Украина.

Так, Безос останется владельцем 12% принадлежащих ему акций Amazon. Его жена получит оставшуюся часть, стоимость которой оценивается в 35 млрд долл.

Также она передаст Безосу все голосующие права и уступит все бумаги газеты Washington Post и компании Blue Origin, занимающейся космическими технологиями.

Сумма, которая отойдет Маккензи после развода, войдет в число крупнейших сделок в истории. В частности, это больше, чем крупнейшее на данный момент IPO — в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций 25 млрд долл.

Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет. Они подали документы в суд в четверг. Ожидается, что процедура расторжения брака займет порядка трех месяцев. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.

Отмечается, что после развода Безос, скорее всего, сохранит первое место в списке самых богатых людей в мире. Оставшиеся у него 12% акций Amazon оцениваются в 107 млрд грн.

Тем временем Маккензи с 4% акций компании станет третьей в списке среди женщин, уступив только Франсуазе Беттанкур, наследнице империи L'Oreal, и дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон.

Акции Amazon слабо меняются в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 894 млрд долл. По этому показателю Amazon уступает только Apple (921 млрд долл) и Microsoft (920 млрд долл).

Как сообщалось ранее, Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросло на 19 млрд долларов и составляет 131 млрд долларов.