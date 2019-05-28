ВВП в 2019 году замедлится до 2,7% - МЭРТ

Рост валового внутреннего продукта в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции до 7,6% с 9,8%.

Об этом свидетельствуют данные из обновленного консенсус-прогноза, который обнародовало Министерство экономического развития и торговли 28 мая.

Комментируя показатели макроэкономического прогноза, первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что "консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7% и он близок к 3%, на основе которых были рассчитаны показатели государственного бюджета".

"Так же и инфляция, которая оценена на уровне 7,6% практически совпадает с 7,4% заложенными в бюджет. Примерно такую ​​же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 2020 года", - отметил он.

Также данные прогноза свидетельствуют о том, что в 2020 году эксперты предсказывают рост ВВП на 3%, в 2021 - на 3,5%, а в 2022 году - на 4%.

Риски украинской экономики

Эксперты считают, что в 2019-2022 годах наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики являются: высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ и усиление фактора трудовой миграции.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение этих лет, как и в предыдущих опросах, осталось: усиление гибридных угроз нацбезопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Напомним:

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт Украины вырос на 3,3%.

В начале мая ЕБРР также ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики страны ожидается на уровне 3%.

23 мая Всемирный банк оценил перспективы роста экономики Украины. Как считают в ВБ, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона.

Например, при сохранении существующих темпов экономического роста, Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Как сообщалось, почти тридцатилетний экономический спад в Украине привел к разрушению технологических секторов и потери человеческого капитала. О том, есть ли выход из этой ситуации, читайте в колонке ЭП "Траектория украинского ВВП: есть ли возможность ее изменить".

Экономическая правда