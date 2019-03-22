Экономика Украины в 2018 году выросла больше прогноза

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы статистики.

Номинальный ВВП составил 3,5587 трлн грн, в расчете на одного человека – 84,19 тыс грн. Дефлятор ВВП (так называемая"макроинфляция") составил 15,4%.

Средний валютный курс в 2018 году составил 27,2005 грн за доллар, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте составил 130,83 млрд долларов.

Нацбанк в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2018 году с 3,4% до 3,3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэкономразвития, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%. Госбюджет 2018 года был построен на прогнозе роста экономики на 3%.

Самые большие темпы роста показали сферы финансовой и страховой деятельности (+12,4%), сельское хозяйство (+7,8%) и строительство (+7,2%).

Падение произошло в сфере образования (-1,1%) и медицины (-1,7%).

Как напоминает FinClub, Министерство финансов в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга выпустило государственные деривативы (варранты) на сумму 20% списанных еврооблигаций.

Украина обязуется начать платить по варрантам с 2021 года, если ВВП страны превысит 125,4 млрд долларов, а темпы роста ВВП будут превышать 3%.

Оба этих условия выполняются: долларовый ВВП уже превысил этот уровень, как и темпы роста реального ВВП.

"Платежи по этим инструментам зависят от темпов прироста ВВП Украины с 2019 по 2038 годы, при этом выплаты возможны ежегодно через два календарных года, то есть между 2021 и 2040 годами", - говорилось в "Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы", утвержденной в августе 2018 года.

"В соответствии с текущими прогнозами номинального ВВП, достижение порогового значения для осуществления платежей по этим инструментам является маловероятным в пределах среднесрочного периода", - сказано в Стратегии.

Экономическая правда