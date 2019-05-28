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Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Вторник, 28 мая 2019, 08:47

 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,47 гривни (на 27 мая - 29,61 гривни).

Напоминаем:

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 - 26,37 гривны за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 27 мая на уровне 26,47 гривни.

Экономическая правда

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