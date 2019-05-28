Гривня существенно укрепилась к доллару и евро
Вторник, 28 мая 2019, 08:47
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 28 мая на уровне 26,33 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,47 гривни (на 27 мая - 29,61 гривни).
Напоминаем:
27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 - 26,37 гривны за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 27 мая на уровне 26,47 гривни.
Экономическая правда
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