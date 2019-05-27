Нацбанк опустил гривню на 14 копеек
Понедельник, 27 мая 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 27 мая на уровне 26,47 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни (на 24 мая - 29,33 гривни).
Напоминаем:
24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,34 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 24 мая на уровне 26,33 гривни.
Экономическая правда
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