Нацбанк опустил гривню на 14 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 27 мая на уровне 26,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни (на 24 мая - 29,33 гривни).

Напоминаем:

24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,34 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 24 мая на уровне 26,33 гривни.

Экономическая правда