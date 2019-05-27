Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,33 - 26,37 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,31 - 26,33 гривни;

Евро - 29,45 - 29,48 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,18 - 26,45 гривни. Евро покупают по 29,22 гривни, продают по 29,65 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,24 - 26,29 гривни, евро - 29,36 - 29,45 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 27 мая на уровне 26,47 гривни.

24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,34 гривни за доллар.

Экономическая правда