Как выросли пенсии украинцев

Средняя сумма повышения пенсий с 1 марта 2019 года для украинцев, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514 гривень.

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщается на сайте правительства.

"Напомню, что правительство приняло решение, что повышение пенсий не может быть меньше 100 грн. Сегодня средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составляет примерно 514 гривень", — сказал он.

По словам вице-премьер-министра, повышение пенсий произошло:

для 2,5 млн пенсионеров — на сумму от 100 до 400 грн;

для более 1,5 млн украинцев — на сумму от 400 до 700 грн;

для практически 500 тыс. человек — от 700 грн до 1000 грн.

"2,5 млн украинцев получили повышение более чем на 1000 грн. Подчеркиваю, что это ежемесячное повышение к пенсии", — подчеркнул Розенко.

Он также напомнил, что около 2,1 млн пенсионеров, у которых большой трудовой стаж, но пенсия ниже 1700 гривень, получат дополнительные единовременные выплаты в размере 2410 грн.

"Эта сумма будет выплачена двумя траншами — 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля", — пояснил Розенко.

Напомним, что с 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведено автоматическую индексацию пенсий. Как заявлял министр соцполитики Андрей Рева ранее, повышение в среднем составит 255 гривень.