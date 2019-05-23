Как копить средства на пенсию в негосударственном пенсионном фонде

Доверить государству обеспечить свое беззаботную жизнь на пенсии сейчас никто не решается. Однако всегда есть альтернатива. Одна из них — негосударственные пенсионные фонды. ЭП объясняет, как вкладывать средства в НПФ, в чем надо быть осторожным, и что надо знать.

Доверить государству обеспечить свою беззаботную жизнь на пенсии сейчас не осмелится даже самый отважный украинец. Жители западных стран давно перешли на частное обеспечение себя пенсией, откладывая с молодости часть зарплаты в негосударственные пенсионные фонды — НПФ.

Для американцев или поляков биржевые сводки о росте или падении цен на акции — обычное дело. Дело в том, что НПФ вкладывают полученные от их участников деньги в ценные бумаги, чтобы получать от этого доход. НПФ считаются самыми крупными мировыми инвесторами, где оборачиваются триллионы долларов.

Для многих это будет неожиданностью, но в Украине НПФ работают уже более 15 лет.

В стране насчитывается 62 НПФ, 20 из которых — с активами более 10 млн грн. Согласно официальной статистике, на начало 2019 года участниками НПФ являлись 855 тыс человек с общим объем средств более 2,7 млрд грн.

Что же такое НПФ и как начать откладывать на обеспеченную старость?

Что такое НПФ

В Украине работу НПФ регулирует закон "О негосударственном пенсионном обеспечении". НПФ — это юридическое лицо со статусом неприбыльной организации, действующее исключительно для накопления пенсионных взносов в пользу участников фонда и управления этими активами путем инвестирования.

Фонд делает пенсионные выплаты его участникам в порядке, указанном в законе. НПФ бывают открытые, корпоративные и профессиональные. В открытый фонд могут делать взносы все желающие, в корпоративный — сотрудники конкретных работодателей, а профессиональный фонд предназначен для профсоюзов.

Как стать участником фонда

Участниками НПФ могут быть украинцы, иностранцы и лица без гражданства. Взносы можно делать в несколько фондов. Делать вклады в НПФ в пользу конкретного человека может компания, где он работает, или профсоюз.

Есть возможность заключения публичного или "цифрового" контракта. В таком случае участник НПФ получает лишь уведомление с реквизитами пенсионного счета и логин с паролем для входа в собственный кабинет на сайте фонда.

В апреле 2019 года Приватбанк и АЦПО, администратор негосударственных пенсионных фондов, создали возможность заключения и последующего обслуживания пенсионных контрактов через систему "Приват24".

Пока такая возможность доступна только в десктоп-версии системы и только для Приватфонда и фондов "ОТП пенсия" и "Династия", но число НПФ будет расти. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в "Приват24" для физлиц выбрать вкладку "Мои счета" и нажать пункт "Вторая пенсия" (левое вертикальное меню).

Пенсионный контракт можно заключить и в офисе НПФ. В контракте нужно указать выбранную участником пенсионную схему, период действия контракта, условия его изменения и расторжения, порядок расчетов между НПФ и его участником в случае досрочного расторжения контракта или ликвидации фонда, права и обязанности сторон, размер пенсионных взносов с условиями их изменения.

К копии контракта участнику предоставляется памятка с разъяснениями основных положений пенсионного контракта, копия указанной в контракте пенсионной схемы. Также вкладчик может потребовать предоставить копию устава НПФ.

Пенсионные схемы важны, так как они устанавливают условия и порядок пенсионного обеспечения. Схем обычно несколько. Участник фонда может выбирать и менять их раз в полгода. НПФ могут выплачивать пенсию в течение определенного периода или же выдать участнику всю сумму сразу.

Размер выплат будет зависеть от того, сколько средств есть на индивидуальном пенсионном счету вкладчика НПФ, а также продолжительности выплат и формулы расчета размера пенсии на конкретный срок согласно методике, утвержденной Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг.

Негосударственную пенсию участник будет получать в случае достижения пенсионного возраста, его признания инвалидом, подтвержденного критического состояния здоровья, выезда на ПМЖ в другую страну или смерти.

Пенсионный возраст указывается в контракте или по заявлению вкладчика НПФ, но в таком случае он не может быть ниже пенсионного возраста, установленного законодательством, более чем на десять лет.

Пенсионные активы являются общим имуществом мужа и жены, если они накапливались во время брака. В случае развода пенсионных средства могут быть разделены между бывшими супругами.

Является ли НПФ безопасными

На самом деле, в Украине, конечно же, быть уверенным на 100% во всем нельзя, но НПФ — это не банк олигарха и не "однодневка". По крайней мере, в Украине сложно найти негативные кейсы, связанные с условным "банкротством" таких фондов.

Есть несколько аргументов в их пользу.

Во-первых, для НПФ негосударственное пенсионное обеспечение — исключительная деятельность.

Во-вторых, активы НПФ и его участников распределяются отдельно, чтобы защитить и предотвратить банкротство фонда. Если вдруг НПФ все же ликвидируют, деньги его участников с личных счетов перечисляются в другой фонд, банк или страховую организацию, указанные в их заявлениях.

В-третьих, объемы пенсионных выплат четко соответствуют сумме средств, указанных на индивидуальном счету участника фонда.

В-четвертых, стоимость услуг НПФ жестко регулирует государство.

В-пятых, не менее чем раз в год НПФ подвергается аудиторской проверке, результаты которой обнародуются.

В-шестых, НПФ невозможно закрыть путем раздела или реорганизации, фонд не может быть объявлен банкротом и ликвидирован по закону о банкротстве.

В-седьмых, есть жесткие ограничения по объемам вложений и целям использования пенсионных активов.

В-восьмых, активы НПФ не могут находиться в залоге, на них не распространяется взыскание по обязательствам учредителей фонда, компаний, которые осуществляют платежи в пользу участника, управляющих активами НПФ, администратора, хранителя фонда и страховой организации.

Кроме НПФ, негосударственную пенсию могут обеспечить страховые компании через страхование пожизненной пенсии и банки через пенсионные депозиты. Об этих способах — подробнее в следующий раз.