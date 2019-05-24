Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 24 мая на уровне 26,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,33 гривни (на 23 мая - 29,38 гривни).

Напоминаем:

23 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 23 мая на уровне 26,3 гривни.

Экономическая правда